SpaceX договорилась о сотрудничестве с украинской компанией

Корабль Blue Ghost назван в честь редкого светлячка Phausis reticulata. Фото: firefly.com

Украинское аэрокосмическое предприятие Firefly Aerospace договорились со SpaceX об отправке на Луну в 2023 году посадочного модуля Blue Ghost.

"Firefly рада отправить наш космический корабль Blue Ghost с помощью крайне надежной ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит более 150 килограммов полезного груза NASA", - отметил старший вице-президент компании Ши Ферринг, указывают на сайте корпорации.

Blue Ghost обеспечит все этапы доставки полезной нагрузки: транзит к Луне, выход на лунную орбиту и доставку на поверхность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX запустила на орбиту 52 интернет-спутника

Firefly Aerospace получила контракт с NASA на $93,3 млн в феврале 2021 года в рамках программы NASA Artemis. С тех пор команда инженеров разрабатывает и тестирует аппарат и систему навигации. Работы проходят на территории завода Firefly в американском штате Техас.

Firefly Aerospace создана на базе обанкротившейся Firefly Space Systems, которую в 2017 году выкупил и перезапустил украинский предприниматель Максим Поляков. Предприятие разрабатывает легкие транспортники для доставки грузов на околоземную орбиту.