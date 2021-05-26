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среда, 26 мая 2021 10:25

Пастух спас шестерых ультрамарафонцев

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Пастух спас шестерых ультрамарафонцев
Пастух Чжу Кеминг показывает пещеру, где прятал спортсменов / Getty Images

Пастух в Китае спас шестерых ультрамарафонцев от опасной погоды. Еще 21 бегун умер во время забега на 100 км в субботу, 22 мая.

Чжу Кемин пас овец недалеко от горы Хуанхэ Шилин в провинции Ганьсу, когда испортилась погода. Он нашел убежище в пещере, где хранил дрова и одежду, рядом с беговой дорожкой. Об этом пишет CNN.

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"Погода в тот день была действительно необычной. Вдруг надвинулись туман, дождь, ветер, периодически падал град. Такая погода бывает редко", - сказал Чжу.

Когда температура резко упала до минусовых показателей, легко одетые бегуны начали сообщать о переохлаждении, а другие исчезали бесследно. Организаторы марафона отменили его и послали поисковую группу из 1200 человек, чтобы обыскать сложную горную местность.

Чжу сказал, что услышал шум у пещеры около 13:00 по местному времени. Потом увидел бегуна, который появился из тумана.

"Его скорость была низкой. Он растирал ноги руками. Сказал, что больше не может бежать из-за судорог в мышцах. Поэтому предложил ему погреться в моей пещере", - сказал Чжу.

Еще четыре бегуна впоследствии скрылись в этой пещере. Чжу сказал, что также нашел бегуна, который лежал на тропинке, и отнес его в пещеру на спине.

По словам пастуха, люди из села Чжу присоединились и тоже помогали бегунам. Принесли одежду и одеяла на трассу, присоединились к поисково-спасательной операции. Другие жители принесли спасенным бегунам горячую воду и еду.

"В какой-то момент я не чувствовал пальцев, было так холодно. В то же время потерял способность говорить, когда увидел пастуха-спасителя", - говорит один из участников ультрамарафона.

Сам Чжу сказал, что все, что сделал, нормально и обычно. И ему только жаль, что не смог спасти больше людей.

Смертельный ультрамарафон вызвал возмущение общественности. К утру воскресенья 151 с 172 участников соревнования признали невредимыми, восемь попали в больницы. 21 бегун погиб. Правительство провинции Ганьсу сформировало общий следственный комитет с метеорологами и экспертами по марафонам для расследования инцидента.

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26
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