Партизаны атаковали объекты силовиков в Беларуси

На базу сбросили зажигательную смесь. Фото: "Буслы ляцяць"

В Беларуси партизаны подожгли объекты силовиков.

Вечером 25 сентября они с беспилотников сбросили зажигательные смеси на здании ОМОНа в минском районе Уручье. 24 сентября заявили о поджоге полигона в Бобруйске, сообщает Telegram канал "Буслы ляцяць".

В подтверждение они опубликовали видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко хочет разместить С-400 на границе с Украиной

В Минске они использовали две 5 л емкости с интервалом в 20 секунд, в Бобруйске - 4,5 л смеси.

Служба безопасности Украины задержала двух граждан Беларуси, которые незаконно находились на территории Украины. Обнаружили их в одном из киевских хостелов в четверг, 16 сентября. СБУ совместно с Нацполицией участвует в операции "Мигрант". Она продолжается с 1 сентября и предусматривает ряд мероприятий по выявлению лиц, нелегально оказались в Украине.