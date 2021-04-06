Париж превратился в свалку

Разъяренные парижане развернули против мэра-социалиста Энн Идальго кампанию в соцсети Twitter, где обвиняют ее в вопиющей бесхозяйственности, в результате чего Париж выглядит как свалка.

За последние несколько дней в соцсетях появились тысячи фото, на которых горы мусора заполонили улицы французской столицы под хэштегом SaccageParis, что означает "мусорный Париж". Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миллиардера связали и ограбили

Парижане пишут, что их мэр-социалист превратила город в свалку. Идальго - член Социалистической партии с 1994 года. Она стала первой женщиной-мэром Парижа в 2014-м и выиграла второй срок в 2020 году, но теперь сталкивается с серьезной критикой дел в столице.

После того как в Twitter появляться сотни изображений, городские власти Парижа заявили, что стали жертвой кампании очернения. Официальные лица заявили, что количество уборщиков сократили на 10% из-за коронавируса, что могло привести к определенному накоплению мусора в городе.

После победы в 2020-м Идальго обещала поощрять в городе езду на велосипеде и расширять зеленые насаждения, одновременно делая город более удобным для пешеходов вместо авто.