Паре бездомных с шестью детьми благотворители устроили свадьбу и фотосессию

На Филиппинах паре бездомных благотворители подарили свадьбу и брачную фотосессию.

Розалин Феррер, 50 лет, и Роммель Баско, 55 лет, из провинции Пампанга годами живут в маленькой самодельной хижине из мусора на пустом участке пустыря с 6 детьми. Об этом пишет The Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сортировщик секонд-хенда нашел $10 тыс.

За 24 года совместной жизни они не смогли пожениться, потому что не могли себе этого позволить. Пара была все время занята тем, чтобы получить достаточно пищи, чтобы прокормить себя и детей.

Парикмахер Ричард видел пару, когда они собирали выброшенные пластиковые бутылки у его магазина для покупки еды. Он взвешивал их ежедневно. Мужчина узнал, что пара живет вместе много лет, но не может себе позволить небольшой свадьбы.

"Меня поразила их история любви, поэтому связался с друзьями, у которых бизнес по продаже свадебных аксессуаров, и задумал удивить их благотворительной свадьбой", - говорит Ричард.

Ричард и его друзья сделали для пары свадебную фотосессию 13 февраля. Для Розалин подарили белое свадебное платье, а Роммеля одели в изысканный костюм.

"Когда-то мечтала о белом платье и свадьбе, когда была маленькой. Но это давно вышло из головы. У нас никогда не было достаточно денег. Все, на чем сосредоточены - получить достаточно пищи, чтобы прожить еще один день. Теперь чувствую себя такой счастливой. Благодарна", - говорит Розалин.

"Настоящая любовь - это то, что следует праздновать. Это нечто особенное, независимо от того, богат ты или беден", - говорит Роммель.

Также благотворители оплатят церковное венчание пары, которое состоится в конце этого года, когда для пары подготовят все брачные документы.