Пара занималась сексом во время прыжка с парашютом

Уильям и Лесли занимались сексом во время прыжка с парашютом / TLC

Человек, который занимался сексом во время прыжка с парашютом, сломал нос и повредил пенис.

Уильям и его девушка Лесли занялись экстремальным сексом во время прыжка с парашютом. Они рассказали о последствиях в сериале "Секс отправил меня в скорую помощь". Об этом пишет Daily Star.

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"Поскольку мы оба надели мешковатые шорты, подумали, что сможем легко заняться сексом в полете. Мы занялись, но не все так просто ", - говорит Уильям.

Уильям открыл парашют Лесли, но его собственный долгое время не открывался. В итоге во время маневров мужчина сломал себе нос. После того как они приземлились, Лесли увидела неподвижно лежащего Уильяма и запаниковала, думая о худшем.

Уильям оказался жив, но весь в крови из-за сломанного носа. Он также боялся, что сломал пенис из-за боли в паху и больше никогда не сможет заниматься сексом. Они поспешили в отделение скорой, и врач успокоил их, что с пенисом мужчины все в порядке.