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пятница, 12 марта 2021 07:30

Папа извинился за грехи Католической церкви

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Папа извинился за грехи Католической церкви
Папа Иоанн Павел II / Wikipedia

12 марта 2000-го Папа Иоанн Павел II публично извинился перед человечеством за грехи Католической церкви. Всего с момента избрания Понтифик извинялся по разным причинам более 100 раз.

Понтифик извинялся в 1978-м, сразу после вступления на престол, перед итальянцами за плохое владение их языком. В 1982-м за ошибки инквизиции, а затем несколько раз осудил ее за нетерпимость и насилие. В 1984-м, во время путешествия по Америке, извинился за грубые ошибки миссионеров и насилие в отношении индейцев. В 1985-м извинился перед африканцами за жестокое поведение колонизаторов.

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В 1992-м публично принес извинения покойному астроному Галилео Галилею и объявил решение инквизиции ошибочным и реабилитировал ученого, вернув ему право быть законным сыном Церкви. Затем реабилитировал Джордано Бруно, Яна Гуса и Мартина Лютера.

В 1995-м обратился к женщинам мира и покаялся за соучастии Церкви в их угнетении. В том же году от имени Церкви попросил прощения за зло, совершенное братьям из других конфессий. В 1996-м извинился за то, что Ватикан терпимо относился к нацизму и не боролся с ними всеми средствами. В 1997-м извинился за Холокост, выразив сожаление, что совесть христиан молчала под нацизмом и христиане не оказывали нужного духовного сопротивления преследованию евреев.

В 1997-м в Париже извинился перед протестантами за Варфоломеевскую ночь. В том же году после концерта Боба Дилана в Риме перед рок-музыкантами и молодежью за то опоздание, с которым Церковь признает их музыку.

В 2000-м Папа извинился за нетерпимость и насилие в отношении инакомыслящих, покаялся в организации религиозных войн и крестовых походов, в грехах, нарушивших единство христиан, осудил грехи против евреев, покаялся в грехах с неуважения к другим культурам и религиям и тому подобное. В том же году в Иерусалиме извинился перед евреями за антисемитизм Церкви.

Иоанн Павел II был Папой 26,5 лет - с 1978-го по 2005-й, что является вторым по продолжительности папством после Пия IX, который занимал эту должность 32 года. Он первый в истории папа-славянин и папа-поляк, а также первый папа-неитальянец с 1523-го.

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Дата
12
марта

Папа извинился за грехи Католической церкви

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