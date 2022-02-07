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понедельник, 07 февраля 2022 02:50

Оттава через Соvid-протесты объявила чрезвычайное положение
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Фото: Reuters

6 февраля канадская Оттава объявила чрезвычайное положение в ответ на продолжающиеся протесты в центре города.

Об этом сообщает Reuters.

Городские власти назвали ситуацию в столице страны самой серьезной за все время. Мэр Оттавы Джим Уотсон заявил, что количество митингующих больше полиции и сейчас они контролируют ситуацию.

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"Вотсон заявил, что все более громкие демонстрации представляют "серьезную опасность и угрозу безопасности жителей", - говорится в сообщении.

Протесты начались как движение против требования вакцинации дальнобойщикам. Но потом превратился в объединение против мер здравоохранения и правительства премьер-министра Джастина Трюдо. В Канаде протесты дальнобойщиков продолжаются уже 10 дней. Протестующие перекрыли центр Оттавы и пока не собираются расходиться.

30 января на протесты против вакцинации и ограничений, связанных с коронавирусом, на Парламентский холм вышли тысячи дальнобойщиков и других протестующих. Демонстранты в офис премьер-министра ехали из всех регионов страны, некоторые преодолевали тысячи километров. Из-за протестов Трюдо покинул свой дом и уехал.

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