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четверг, 03 декабря 2020 09:00

От взрыва и утечки газа погибли более 2 тыс. жителей города

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От взрыва и утечки газа погибли более 2 тыс. жителей города
Жертвы трагедии в Бхопале / Pulitzer Center

3 декабря 1984-го произошел взрыв на заводе по производству пестицидов Union Carbide в индийском Бхопале. Он привел к одной из самых ужасных промышленных аварий в истории. Более 2 тыс. человек погибли и еще 200 тыс. Получили ранения, когда токсичный газ окутал город.

Бхопал в то время был городом с почти миллионным населением. Завод по производству пестицидов Union Carbide находился в особенно бедном районе бедного города. Позже критики говорили, что это стало одной из причин того, что там было устаревшее оборудование, плохое руководство и крайне плохие процедуры технического обслуживания и безопасности.

Одной из основных причин катастрофы стало попадание воды в резервуар с метилизоцианатом, которые вместе вступают в реакцию. По правилам, цистерны с метилизоцианатом должны наполняться до 50%. На время трагедии аварийный резервуар был заполнен до 70%. Видимо, вода попала по неосторожности одного из работников.

В результате произошел взрыв. В разгар хаоса на заводе водители аварийных автобусов сбежали, вместо того, чтобы отвести рабочих в безопасное место. Хуже того, завод не сразу сообщил о происшествии местной власти. Позже оправдывались, что телефоны не работали.

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Ядовитый газ метилизоцианат, тяжелее воздуха, завис белым облаком над жителями города. Холодная погода в тот вечер держала газ близко к земле, когда он бесшумно пронесся через Бхопал.

Наиболее серьезно пострадал каждый, кто был слабым или немощным. Газ вызывал рвоту, одышку, слепоту, разрушительное воздействие на нервную систему. Пострадавшие заполнили больницы, которые оказались не готовы к такому.

После катастрофы невозможно было определить точное количество жертв, но, по большинству оценок, число погибших составляет более 2 тыс. человек. Примерно 200 тыс. пострадали.

По официальным данным Union Carbide, погибло 500 работников предприятия, 6 тыс. человек получили серьезные химические поражения, 2 тыс. из них умерли в течение следующих недель. Около 100 тыс. человек требовалось медицинская помощь. Существует другая статистика, по которой долговременная количество жертв достигает 20 тыс.

Представителей Union Carbide после катастрофы арестовали. Однако никто из них не был осужден, несмотря на доказательства, которые свидетельствуют, что руководство проявило халатность при управлении заводом.

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Дата
03
декабря

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От взрыва и утечки газа погибли более 2 тыс. жителей города

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