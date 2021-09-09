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четверг, 09 сентября 2021 15:16

Опубликовали рейтинг лучших городов мира

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Опубликовали рейтинг лучших городов мира
Сан-Франциско стал лучшим городом в мире. Фото: shutterstock

Британский журнал TimeOut обнародовал рейтинг лучших 37 городов мира.

Список опубликовали на сайте издания.

Журнал провел опрос среди 27 тыс. человек со всего мира. Лучшие города выбирали по десяткам критериев - динамичность развития инфраструктуры, прогрессивность, культурные достопримечательности, ночная жизнь, рестораны, приветливость и доброжелательность, экология и многое другое.

Американский Сан-Франциско получил первое место. Это из-за высокого показателя вакцинации населения от коронавируса, заботы местных друг о друге, высокого уровня культурной жизни и равенства.

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Второе место досталось Амстердаму в Нидерландах и Манчестеру в Великобритании. Далее: Копенгаген, Нью-Йорк, Монреаль, Прага, Тель-Авив, Порту и Токио.

Последние три места получили Буэнос-Айрес, Стамбул и Бангкок. Украинских городов в перечне нет.

World Happiness Report составил мировой рейтинг счастья среди 149 стран. Украина заняла 110-ю строчку. Уже четыре года подряд самой счастливой страной мира становится Финляндия. Далее следуют Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды.

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