Опубликовали график встречи Трампа с Путиным

Администрация Белого Дома запланировала полуторачасовую встречу тет-а-тет Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Фото - news.rambler.ru

Администрация Белого Дома запланировала полуторачасовую встречу тет-а-тет Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, после чего они пообедают вместе и дадут совместную пресс-конференцию. Об этом говорится в официальном графике главы Белого дома на понедельник, 16 июля, который распространила пресс-служба американского президента.

Президент Трамп начнет в понедельник официальную часть визита в Хельсинки со встречи с президентом Финляндии Саули Нийнистес в 9:40 утра по местному времени, который совпадает со временем по Киеву.

Переговоры с Путиным в формате с глазу на глаз должны начаться в 13:20 в президентском дворце в Хельсинки. Уже через полтора часа, в 14:50 запланировано начало переговоров в расширенном формате американской и российской делегаций. При этом, обсуждения будут продолжаться и во время рабочего обеда.

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В 16:50 президенты США и России должны провести совместную пресс-конференцию.

Вечером того же дня Дональд Трамп вылетит из Хельсинки в Вашингтон.

16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии - Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицание того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться.