Окружение Трампа скрывало тяжелое течение коронавируса. Президента подключали к ИВЛ

Медики были "чрезвычайно обеспокоены", но окружение Трампа "умаляло серьезность ситуации". Фото: Reuters

Американские власти замалчивали информацию о том, насколько тяжело протекало Covid-заболевание 45-го президента США Дональда Трампа.

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Состояние Трампа было хуже, "чем признавали публично". Содержание кислорода в его крови было пониженным, в связи с чем врачи опасались, что его придется подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники. Наблюдались также явные симптомы пневмонии, в частности признаки "инфильтрации легких".

Медики были "чрезвычайно обеспокоены", но окружение Трампа "умаляло серьезность ситуации", заявляя, что президент идет на поправку. По данным издания, именно из-за опасений по поводу состояния республиканца доктора применили для его лечения препарат Regeneron, который на тот момент еще не был одобрен.

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Трамп выздоровел от Covid-19 за неделю, однако эксперты считают, что лекарства, которые он получал, могли сделать организм более уязвимым к инфекции. Лечение обошлось ему в более $100 тыс.