Ограбили "лучший отель мира"

Ограбили отель в Париже. Фото: Город

Грабители напали на "лучший в мире" отель George V, который расположен в Париже.

Двое вооруженных злоумышленников проникли в здание, а также разбили витрины и вынесли оттуда драгоценности люксовых брендов, сообщает Le Figaro.

Общая стоимость похищенного составляет 100 000 евро.

В ходе ограбления никто не пострадал. Личность преступников пока не установлена.

Фешенебельный отель расположен в самом центре французской столицы - на Елисейских полях.

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Бывшего министра правительства Франции и миллиардера 78-летнего Бернара Тапи и его жену Доминик, 70 лет, избили и ограбили. Их связали проводами от электроприборов в их имении неподалеку от Парижа.