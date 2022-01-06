Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане

В крупнейшем городе Казахстана Алматы под обстрел попали журналисты местного телеканала.

Водитель съемочной группы телеканала "Алматы ТВ" погиб, сообщает Orda.kz в Telegram. Еще один журналист получил ранение, его госпитализировали.

"Обстрел произошел в районе резиденции президента. Сотруднику телеканала раздробило несколько пальцев. В Алматы силовики расстреляли десятки протестующих. Мест в больницах не хватает", - говорится в сообщении.

В то же время МВД Казахстана и различные казахстанские СМИ сообщали, что ситуация на площади Республики, которая находится неподалеку от резиденции, стабильная. Последние звуки выстрелов там фиксировали около 22:55 по местному времени. Сейчас в город активно перебрасывают технику и боевиков.

Фото: Reuters

Тем временем прокуратура Казахстана начала заводить уголовные дела за участие в протестах. После прекращения беспорядков, протестующим грозит от восьми лет до пожизненного заключения.

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В Казахстане во время масштабных демонстраций протестующие взяли под контроль аэропорт наибольшего города Алматы. Вскоре вице-мэр города Ержан Бабакумаров заявил, что силовики уже освободили аэропорт. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Во время протестов в Казахстане пострадали уже более 1 тыс. человек. 400 человек госпитализировали, 62 человека в реанимации, сказала первый заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиниат.