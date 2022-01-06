Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане

 
Ексклюзивы
1/5
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Просмотров: 828
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 2124
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 468
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 4734
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 5526
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1269
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10701
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
1 Просмотров: 4005
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1089
Фото
Все фото
5
7
9
7
3
Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
На Токио обрушился невиданный снегопад: десятки пострадавших
На Токио обрушился невиданный снегопад: десятки пострадавших
&quot;Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни&quot; - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв
В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв
Протестующие снесли памятник Назарбаеву
Протестующие снесли памятник Назарбаеву
Видео
Все видео
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Силовики на улицах Алматы проводят спецоперацию: погибшие среди протестующих и полиции
Силовики на улицах Алматы проводят спецоперацию: погибшие среди протестующих и полиции
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 2142
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3249
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1989
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3204
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1665
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 72
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
четверг, 06 января 2022 21:50

Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
5

  Комментировать

В крупнейшем городе Казахстана Алматы под обстрел попали журналисты местного телеканала.

Водитель съемочной группы телеканала "Алматы ТВ" погиб, сообщает Orda.kz в Telegram. Еще один журналист получил ранение, его госпитализировали.

"Обстрел произошел в районе резиденции президента. Сотруднику телеканала раздробило несколько пальцев. В Алматы силовики расстреляли десятки протестующих. Мест в больницах не хватает", - говорится в сообщении.

В то же время МВД Казахстана и различные казахстанские СМИ сообщали, что ситуация на площади Республики, которая находится неподалеку от резиденции, стабильная. Последние звуки выстрелов там фиксировали около 22:55 по местному времени. Сейчас в город активно перебрасывают технику и боевиков.

Фото: Reuters

Тем временем прокуратура Казахстана начала заводить уголовные дела за участие в протестах. После прекращения беспорядков, протестующим грозит от восьми лет до пожизненного заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв

В Казахстане во время масштабных демонстраций протестующие взяли под контроль аэропорт наибольшего города Алматы. Вскоре вице-мэр города Ержан Бабакумаров заявил, что силовики уже освободили аэропорт.

Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации.

Во время протестов в Казахстане пострадали уже более 1 тыс. человек. 400 человек госпитализировали, 62 человека в реанимации, сказала первый заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиниат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Писал стихи в лагерях, умер в карцере - сегодня день рождения Василия Стуса

Больной поэт написал самое известное свое стихотворение

Самое читаемое
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь Просмотров: 29529
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
6
 1 Просмотров: 12384
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток Просмотров: 10260
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
 Просмотров: 8505
Нардеп от &quot;слуг&quot; Шевченко поперся в Казахстан и заявил о &quot;помощи&quot; Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
 Просмотров: 6750
Мир
Столицу Казахстана оцепили блокпосты
Столицу Казахстана оцепили блокпосты Просмотров: 135
Казахские олигархи и чиновники бегут со страны
Казахские олигархи и чиновники бегут со страны Просмотров: 558
Без Украины: в РФ завершились переговоры нормандских советников Франции и ФРГ
Без Украины: в РФ завершились переговоры нормандских советников Франции и ФРГ Просмотров: 621
На Токио обрушился невиданный снегопад: десятки пострадавших
На Токио обрушился невиданный снегопад: десятки пострадавших
7
 Просмотров: 621
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
9
 Просмотров: 2124
Больше всего комментируют
10
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
7
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
4
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
2
Россия отправила войска в Казахстан
1
Что делать, если семейный врач в отпуске
Голосов: 144
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть