В Казахстане протестующие захватили резиденцию президента - СМИ

В Казахстане протестующие захватили Алматинскую резиденцию президента.

Несколько тысяч активистов продолжают штурмовать здание, сообщают местные СМИ.

"Основная часть толпы находится у здания акимата (орган исполнительной власти, - Gazeta.ua), который продолжает гореть. В районе центральной площади города более 10 тыс. человек. Слышны взрывы светошумовых гранат, а также видны клубы черного дыма. Другие протестующие направляются в сторону резиденции президента", - говорится в сообщении.

В Актау протестующие захватили грузовик с военными. Часть регулярной армии Казахстана перешла на сторону народа.

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Со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом стало двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне массовых протестов, охвативших страну. Указ об отставке президент Касым-Жомарт Токаев подписал в среду, 5 января, утром, возложив на правительство вину за "допущение протестной ситуации". В столице, Нур-Султане, ввели чрезвычайное положение. Оно будет действовать с 5 по 19 января.