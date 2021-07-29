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четверг, 29 июля 2021 18:38

Обливал спиртом гениталии и поджигал: врача будут судить за пытки протестующих

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Обливал спиртом гениталии и поджигал: врача будут судить за пытки протестующих
Руины города Хомс в Сирии / Getty Images

Сирийского врача обвинили в Германии в преступлениях против человечности за пытки людей в госпиталях на родине и убийстве по меньшей мере одного из них. Об этом заявила прокуратура 28 июля.

Алла Муса приехал в Германию в 2015 году и занимался медицинской практикой до ареста в прошлом году. Его обвиняют в пытках в госпиталях сирийских городов Хомс и Дамаск, сообщила прокуратура. Среди других преступлений, Муса пытался сделать людей бесплодными. Об этом пишет The Guardian.

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Мусу обвиняют в убийстве, тяжких телесных повреждениях, покушении на телесные повреждения и опасных телесных повреждениях. Прокуратура сообщила, что после начала восстания против диктатора Башара Асада в 2011 году протестующих часто арестовывали и пытали. Мирных жителей, которых считали членами оппозиции, доставляли в госпитали, где их пытали, а иногда убивали.

В феврале немецкий суд признал бывшего сотрудника секретной полиции Асада виновным в содействии пыткам заключенных в знаковом суде, который, по словам правозащитников, станет прецедентом для других аналогичных дел.

Эйада аль-Гариба признали виновным в соучастии в преступлениях против человечности и приговорили к 4,5 годам тюрьмы. Это был первый случай, когда суд за пределами Сирии вынес решение по делу о том, что сирийские чиновники совершили преступления против человечности. Немецкие прокуроры применили принцип универсальной юрисдикции в отношении серьезных преступлений.

В данном случае прокуратура обвиняет сирийского врача в том, что он облил спиртом гениталии мальчика и мужчины и поджег их в госпитале в Хомсе. Он также обвиняется в пытках еще девяти человек в той же больнице в 2011 году за избиение их ногами.

В обвинительном заключении перечислены и другие случаи пыток в госпитале в Хомсе, в том числе подвешивание людей к потолку и избиение пластиковой дубинкой, а также заливание легковоспламеняющейся жидкости на тело и поджигании ее. Муса обвиняется в том, что он ударил ногой по открытой инфицированной ране пациента, залил дезинфицирующим средством и поджег.

В одном случае в 2012 году Муса жестоко избил заключенного. Когда мужчина защищался, Муса с помощью медсестры сбил его с ног и после этого ввел токсичное вещество, которое его убило.

В июне спецсамолетом из Сирии в Киев вернули украинку с семью детьми. Она несколько лет пробыла в сирийском лагере, где живут семьи террористов ИГИЛ.

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