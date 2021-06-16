Из лагеря ИГИЛ вернули крымскую татарку с семью детьми

Из Сирии в Украину вернулась женщина с семью детьми. Фото: president.gov.ua

Cпецсамолетом из Сирии в Киев вернули украинку с 7 детьми.

Она несколько лет пробыла в сирийском лагере, где живут семьи террористов ИГИЛ, сообщает ТСН.

Крымская татарка Амина вместе с мужем шесть лет назад поехали в Турцию на заработки. Потом забрали детей, семья оказалась в Сирии. Мужчину убили.

Амина снова вышла замуж, со вторым мужем пытались бежать из Сирии, но его тоже убили. Женщина оказалась в лагере для беженцев Аль-Холл. В закрытом сирийском лагере живут семьи террористов ИГИЛ. Среди них и десятки украинок с детьми.

Каждая попала туда по разным причинам, но едва ли не все - хотели вернуться из неволи домой, в Украину. За год дипломаты и спецслужбы освободили первых двух женщин с детьми.

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"Планировали привезти больше граждан, но к сожалению бывают нюансы проведения операций. В следующий раз будет лучше", - говорит заместитель руководителя Офиса президента Роман Машорвець.

На женщину и ее детей ждет медицинское обследование, восстановление документов и социализация в Украине.

В Одессе задержали участника международной террористической организации "Исламское государство". Мужчина, согласно учету Интерпола, находился в международном розыске.