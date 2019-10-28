Облил кипятком и порезал: в России 12-летний школьник убил мать

Вероятно, за тем, что происходит наблюдал его брат-близнец

12-летний мальчик, на глазах брата-близнеца, жестоко убил свою мать в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Сначала он облил ее кипятком из чайника, а затем порезал острым предметом.

Преступление было совершено в ночь на 27 октября, в квартире на улице Стасовой, пишут российские СМИ.

"На месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик", - пишет издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вероятно, за тем, что происходит наблюдал его брат-близнец.

Известно, что семья состоит на учете, как неблагополучная, а оба брата имеют проблемы с психикой.

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На момент убийства в квартире находился и отец мальчиков. Но он был в состоянии сильного опьянения. Только после того, как все произошло, мужчина смог набрать номер своих родителей, а те уже позвонили в полицию.

Сейчас детей передали в руки психологов. В квартире работают следователи.

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