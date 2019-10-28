Стрельба в российской армии: задержанный сообщил причину расстрела

Автор: ria.ru 20-летний Рамиль Шамсутдинов застрелил 8 военнослужащих за то, что они с него издевались. О содеянном не жалеет

25 октября в российском Забайкалье солдат-срочник 20-летний Рамиль Шамсутдинов застрелил 8 сослуживцев и ранил еще двоих. Стрелял из табельного оружия около 18:20, во время смены караула.

Жертвами стали один контрактник, 5 срочников в возрасте от 19 до 20 лет. А также два офицера - 30-летний капитан и 29-летний старший лейтенант. Раненых доставили в медицинское учреждение.

По словам потерпевших, военный целился прямо в голову. Когда они упали на землю от ранений, перезарядил оружие и начал добивал контрольными выстрелами. После инцидента сбежал из воинской части с автоматом.

Шамсутдинов прослужил в военной части №54160 четыре месяца. Был военнослужащим ремонтно-технической базы, дислоцированной в поселке Горном в Читинском районе Забайкальского края.

Для его задержания организовали спецоперацию. По словам местных жителей, выстрелы слышали по всему населенных пунктов. На время проведения эвакуировали всех детей поблизости, а учеников отпустили из школ домой. На место трагедии вылетела комиссия во главе с заместителем министра обороны России генерал-полковником Андреем Картаполовим. Впоследствии подозреваемого задержали живым. Его арестовали на два месяца. Обвиняют по статье про "Убийство двух и более лиц".

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Автор: ria.ru 20-летний Рамиль Шамсутдинов застрелил 8 военнослужащих за то, что они с него издевались. О содеянном не жалеет

По версии ведомства, стрелок открыл огонь на почве нервного срыва из-за личных проблем, которые никак не связаны со службой. Но на допросе Шамсутдинов признался, что поступил так из-за дедовщины. Будто бы над ним издевались, часто без явной причины. Когда настал подходящий момент, решил отомстить и расстрелял обидчиков. Заявил, что о содеянном не жалеет.

Одноклассники характеризуют человека, как неконфликтного, с легким нравом. Имел хорошие оценки, любил спорт, был "душой компании".

Отец Рамиля заявил, что сын не жаловался на службу. Но во время последних разговоров, голос был подавлен. В сети уже создали петицию в поддержку солдата. Требуют честного следствия с призывом освободить жертву дедовщины.

За содеянное Рамилю Шамсутдинову грозит пожизненное.

Львовский пограничник Василий Марчишак получил пулю в спину от солдата-срочника. Стрелок объяснить своего поступка он может. У погибшего остались жена и 1-месячный сын.