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четверг, 24 октября 2019 11:33

В Росии мужчина сжег детей из-за избиения собственного сына
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В российском Ростове Ярославский области во время пожара жилого дома сгорели 5 детей и двое взрослых. Возгорание произошло 19 октября, в 5 утра, когда все спали. Погасили возгорание в 6:48.

Соседи из окрестных домов услышали детские крики, а потом почувствовали запах гари. Бросились в дом, чтобы спасти людей. Позже обнаружили, что пожар распространился по лестничной площадке. Пламя отрезало путь на улицу.

Дом на улице Ленинская, 13, загорелся в 4 утра, когда все спали. Время короткое время пламя охватило весь деревянный второй этаж и надстройку
Фото: 76.ru
Дом на улице Ленинская, 13, загорелся в 4 утра, когда все спали. Время короткое время пламя охватило весь деревянный второй этаж и надстройку
Спасатели локализовали возгорание за почти 2:00. В пепелище нашли тела 5 малолетних детей и двух взрослых
Спасатели локализовали возгорание за почти 2:00. В пепелище нашли тела 5 малолетних детей и двух взрослых
Местные жители несли к дому игрушки, цветы и свечи

За это время в доме почти полностью выгорел второй деревянный этаж и надстройка. Стены кирпичного первого этажа почти не пострадали. Общая площадь пожара около 600 кв/м.

В пепелище спасатели нашли трупы трех девочек в возрасте от 1 до 6 лет, их матери, мужчины и двух детей 2 и 4 лет. Позже оказалось, что отец девочек успел выпрыгнуть из окна второго этажа и спасся. Его доставили в травматологию со множественными переломами, вывихами и ожогами. Всего пострадали 25 человек.

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Прибывшие на вызов о пожаре в 8-квартирном доме, спасли трех угорелых. Это 22-летнюю Любовь Ванюшева, 35-летнего Игоря Ванюшева и 22-летнюю Анастасию Лендиневу.

Автор: 76.ru
  Житель соседнего дома Олег Ковалев вытащил из огня нескольких детей, которые еще дышали. Но парамедики, которые приехали на место констатировали их смерть. Дети умерли у него на руках. У мужчины забинтована обожженная рука
Житель соседнего дома Олег Ковалев вытащил из огня нескольких детей, которые еще дышали. Но парамедики, которые приехали на место констатировали их смерть. Дети умерли у него на руках. У мужчины забинтована обожженная рука

Не смогли спасли 4-летнюю Полину Лендиневу, 2-летнего Сергея Лендинева, 6-летнюю Милану Куркину, 13-месячного Евгения Куркина и 3-летнюю Алину Куркину. Среди взрослых - 23-летнюю Анастасию Куркину и 50-летнего Владимира Урбаха.

Сначала причиной трагедии назвали неосторожное обращение с огнем. Но потом дело переквалифицировали в поджог.

На следующий день задержали вероятного подозреваемого. Им оказался местный житель 37-летний Александр Комаров. Свой поступок объяснил желанием отомстить за избиение своего ребенка. В этом доме проживали одноклассники его сына, которые якобы украли у него 70 рублей, а потом еще и избили. Отец пришел разбираться к семье обидчика. Но разборки закончились дракой между мужчинами. Прошло некоторое время. Проезжая на машине мимо этого дома ночью, был сильно пьян. Остановился, взял зажигалку и поджег ветошь. После того, что сделал, поехал домой.

Члены погибшей семьи могли стать случайными жертвами. По словам подозреваемого он с ними не был знаком. Мужчину взяли под стражу на два месяца. Постоянно меняет свои показания. В ближайшее время ему объявят обвинения. За содеянное Комарову грозит пожизненное.

В российском Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар и обрушение в здании типографии, погибли три человека.

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24
октября

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