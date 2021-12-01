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Новый Covid-штамм Omicron уже добрался до Латинской Америки

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Новый Covid-штамм Omicron уже добрался до Латинской Америки
Оба путешественника прибыли в Бразилию 23 ноября. Фото: pixabay.com

В Латинской Америке зафиксировали первые случаи заражения новым Covid-штаммом Omicron.

В Бразилии мутацию обнаружили у двух путешественников, прибывших из Южной Африки, сообщило во вторник издание AP со ссылкой на секретариат здравоохранения Сан-Паулу. Больные находятся на изоляции.

"Вирус обнаружили у 41-летнего мужчины и 37-летней женщины. Тесты сделали 25 ноября, когда у них начали прослеживать легкие симптомы заболевания", - говорится в сообщении.

Оба путешественники прибыли в Бразилию 23 ноября и получили отрицательный результат ПЦР-теста за два дня перед отлетом. По предварительным данным, оба туристы не вакцинировались против Covid-19. В стране при пересечении границы не требуют вакцинации от иностранцев .

В то же время возможно выявление еще одного потенциального случая заражения вариантом Omicron в Бразилии. Результаты сейчас проверяют.

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25 ноября в ЮАР обнаружили новый штамм коронавирус. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой Omicron. Мутацию уже зафиксировали в Европе, Австралии и Северной Америке. В одиннадцати странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны зафиксировали 44 случая нового штамма коронавируса Omicron.

Новый штамм может быть более устойчив к вакцинам и быстрее распространиться. Эксперты рекомендуют избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения новым штаммом, и расширять тестирование и отслеживать контакты больных.

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