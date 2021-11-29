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Сovid-штамм Omicron: в Украине вернули самоизоляцию

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Сovid-штамм Omicron: в Украине вернули самоизоляцию
Первые случаи инфицирования этим штаммом зафиксировали у студентов университетов. Фото: pixabay.com

После возвращения в Украину путешественники, которые находились в странах, где обнаружили Covid-штамм Omicron, должны пройти двухнедельную самоизоляцию.

Украинцы, которые сейчас находятся на территории ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини и Мозамбика, должны четко соблюдать противоэпидемические требования и безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов, заявил 29 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания с президентом.

"Исследования нового штамма продолжаются. Больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где обнаружили новый штамм. На правительственном совещании приняли решение не пускать на территорию страны без прохождения самоизоляции лиц, которые находились на территории ряда стран Южной Африки более недели в течение последних 14 дней", - сказал он.

Пока неизвестно, вызывает ли штамм Omicron более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом зафиксировали у студентов университетов, у которых, как правило, более легкое течение болезни. В то же время в ЮАР фиксируют повышенный общий уровень Covid-заражений.

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Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве. Украинцам также рекомендуют следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер.

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29
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