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Соvid-штамм Omicron: украинцам советуют забыть о поездках в ряд стран

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Соvid-штамм Omicron: украинцам советуют забыть о поездках в ряд стран
МИД дало рекомендации гражданам Украины в связи с распространением нового штамма коронавируса. Фото: pixabay.com

В связи с распространением нового Covid-штамма Omicron Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватину, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Украинцы, находящиеся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания, быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину", - говорится в сообщении.

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Украинцам также рекомендуют следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер.

Посольство Украины в Южно-Африканской Республике открыло круглосуточную горячую линию для предоставления консульской помощи: +27 681 987 112. Электронная почта: [email protected].

Украинские граждане могут обратиться за помощью на горячую линию МИД Украины: +38 044 238 1657. Электронная почта: [email protected].

В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с 32 мутациями, названный B.1.1.529.

В ВОЗ говорят, что рано утверждать, что новый штамм коронавируса Omicron более опасен, чем штамм Delta, который сейчас преобладает в мире. Однако эксперты отмечают: в настоящее время точное течение заболевания этим вариантом недуга не изучено.

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