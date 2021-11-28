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понедельник, 29 ноября 2021 00:36

Пока неизвестно, опаснее ли Omicron других штаммов коронавируса - ВОЗ

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Пока неизвестно, опаснее ли Omicron других штаммов коронавируса - ВОЗ
В настоящее время точное течение заболевания этим вариантом недуга не изучено. Фото: Pixabay

В ВОЗ говорят, что рано утверждать, что новый штамм коронавируса – Омикрон более опасен, чем штамм Дельта, который сейчас преобладает в мире. Однако эксперты отмечают: пока точное течение заболевания этим вариантом недуга не изучено.

Чтобы делать выводы о тяжести течения болезни после инфицирования Омикроном, у специалистов пока слишком мало данных. Между тем у ЮАР, откуда и распространился этот штамм, значительно возрастает количество госпитализаций.

Специалисты отмечают: кардинальных различий в симптомах нового штамма и его предшественников нет. Первые случаи инфицирования Омикроном зафиксировали среди молодежи, которая легче переносит недуг.

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Медиков интересует, как со штаммом будут справлять люди с менее крепким здоровьем. Однако в ВОЗ при случае и напомнили: инфицирование любым вариантом COVID-19 может стать летальным.

В ВОЗ отметили: риск повторного заражения Омикроном – по сравнению с другими штаммами – действительно больше. Однако и в этом случае вакцинация облегчит течение недуга.

Всемирная организация здравоохранения назвала 5 штаммов коронавируса, которые вызывают беспокойство в мире из-за возможных высоких рисков для населения.

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