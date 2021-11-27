ВОЗ определила пять самых опасных штаммов Covid-19

Назвали новый штамм коронавируса. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения назвала 5 штаммов коронавируса, которые вызывают беспокойство в мире из-за возможных высоких рисков для населения.

К этому списку добавился новый штамм коронавируса "Омикрон", который считается самым заразным и опасным, сообщает ВОЗ.

В настоящее время ВОЗ определила следующие варианты опасного коронавируса:

Альфа (Британский) – B. 1.1.7, обнаруженный в Великобритании в сентябре 2020 года;

Бета (югоафриканский) – B.1.351, обнаруженный в пар в мае 2020 года;

Гамма (Бразильский) – обнаружен в Бразилии в ноябре прошлого года;

Дельта (индийский) – B.1.617. 2, обнаруженный в Индии в октябре 2020 года;

Омикрон – B. 1.1.529, обнаруженный в ноябре 2021 года в нескольких странах Южной Африки, включая Ботсвану, Лесото, Мозамбик.

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В Южной Африке обнаружили новый вариант коронавируса, имеющий большое количество мутаций – B.1.1.529. Его впервые зафиксировали 11 ноября в Ботсване. Из-за беспокойства новым вариантом коронавируса Евросоюз призвал запретить полеты из Южной Африки. Ряд европейских стран прислушались и запретили авиасообщение с ЮАР.