Появился новый штамм Covid-19 с тремя десятками мутаций

У коронавируса появился новый штамм. Фото: Reuters

Новый штамм Covid-19 "B.1.1.529" с "чрезвычайно большим количеством" мутаций может вызвать новые волны заболеваний коронавирусом, предупреждают ученые.

В мире зарегистрировали всего десять случаев "B.1.1.529". Первые три случая нового варианта были обнаружены в Республике Ботсвана 11 ноября. Спустя три дня шесть случаев подтвердили в Южно-Африканской Республике, сообщает The Guardian.

Еще один случай обнаружили в Гонконге у 36-летнего путешественника, находившегося в ЮАР с 22 октября по 11 ноября.

Вариант "B.1.1.529" содержит 32 мутации в спаечном белке, на который нацелено большинство вакцин. Соответствующие мутации могут повлиять на способность вируса инфицировать клетки и распространяться, а также затрудняют атаку иммунных клеток на патоген.

По словам профессора клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупты, результаты исследований в его лаборатории показали, что две мутации у "B.1.1.529" увеличивают инфекционность и снижают распознавание антител.

"На этом этапе сложно предположить, насколько он может быть заразен. Сейчас за ним следует внимательно следить и анализировать, но нет причин для чрезмерной обеспокоенности, если только в ближайшем будущем частота таких случаев не станет расти", - подчеркнул эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам

В ВОЗ озабочены ростом заболеваемости Covid-19 в Европе. Директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге предупредил, что до марта может быть зарегистрировано еще 500 тыс. смертей, если не будут приняты срочные меры.