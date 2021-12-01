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среда, 01 декабря 2021 02:55

Новый штамм Covid-19 обнаружили уже в 11 странах Европы

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Новый штамм Covid-19 обнаружили уже в 11 странах Европы
Omicron уже ходит по Европе. Фото: Reuters

В одиннадцати странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны зафиксировали 44 случая нового штамма коронавируса Omicron.

В настоящее время этот штамм был обнаружен в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции, сообщили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваемости.

В большинстве своем новые больные это люди, которые недавно вернулись из африканских стран или имели пересадку с такими пассажирами. Инфицированные пациенты бессимптомны, а летальные или сложные случаи еще не фиксировали.

За пределами ЕС этот штамм был обнаружен в 9 странах: Австралии, Ботсване, Канаде, Гонконге, Израиле, Японии, Южной Африке, Швейцарии и Великобритании.

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Новый штамм коронавируса Omicron может быть более устойчив к вакцинам и быстрее распространиться. Эксперты рекомендуют избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения новым штаммом, и расширять тестирование и отслеживать контакты больных.

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