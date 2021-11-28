В ЕС дали рекомендации по самому опасному штамму коронавируса

В ЕС дали рекомендации по штамму Omicron. Фото: Pravda.com

Новый штамм коронавируса Omicron может быть более устойчив к вакцинам и быстрее распространиться.

Об этом заявили в Европейском центре по предотвращению и контролю заболеваний.

Эксперты рекомендуют избегать поездок в районы, где обнаружены случаи заражения новым штаммом, расширять тестирование и отслеживать контакты больных.

Странам ЕС рекомендуют рассмотреть возможность ревакцинации лиц от 40 лет, чтобы защитить наиболее уязвимые категории людей.

Также рекомендуют прививать взрослых в возрасте от 18 лет по крайней мере через шесть месяцев после завершения первого курса прививки для повышения защиты от инфекции из-за снижения иммунитета.

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Это потенциально может уменьшить передачу вируса в популяции и предотвратить дополнительную госпитализацию и летальные случаи среди больных.

Всемирная организация здравоохранения назвала 5 штаммов коронавируса, которые вызывают беспокойство в мире из-за возможных высоких рисков для населения. В этот список добавился новый штамм коронавируса Omicron, который считается самым заразным и опасным.