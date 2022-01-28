"Не время ждать и смотреть". США созывают заседание Совбеза ООН

Заседания Совбеза ООН созывают на понедельник. Фото: dw.com

США созывают в понедельник открытое заседание Совета Безопасности ООН. Хотят обсудить "угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границах Украины и Беларуси".

Об этом говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

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"Этот вопрос имеет решающее значение для международного мира и безопасности", - отметила она.

Постпред США напомнила, что на украинской границе размещено более 100 тысяч российских военных. РФ также прибегает к другим дестабилизирующим действиям, которые направлены против Украины и "являют явную угрозу международному миру и безопасности" нарушая Устав ООН.

"Мы продолжаем наши неутомимые дипломатические усилия по деэскалации напряженности для противостояния этой серьезной угрозе европейскому и глобальному миру и безопасности. Совбез ООН является важнейшей площадкой для дипломатии", - подчеркнул Томас-Гринфилд.

Члены Совета Безопасности должны изучить факты и рассмотреть, что ждет Украину, Россию, Европу "в случае дальнейшего вторжения России в Украину".

"Сейчас не время ждать и смотреть. Совбез должен полностью сосредоточиться на этом вопросе, и мы надеемся на откровенное и целенаправленное обсуждение его в понедельник", - подчеркнула постпред США при ООН.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что возможное вторжение России в Украину может изменить мир. Если Российская Федерация все же пойдет на такой шаг, ее ждут серьезные последствия.