Украина в ООН: Россия цинично выдает себя за "жертву"

Заместитель постпреда Украины при ООН Юрий Витренко выступил с заявлением в Совбезе. Фото: УП

Российская Федерация, ставящая под сомнение международное право и основанный на правилах порядок, цинично пытается выдать себя за "жертву", нуждающуюся в "гарантии безопасности".

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН. Его огласил на дебатах в Совбезе заместитель постпреда Украины при ООН Юрий Витренко.

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"Это был бы весьма извращенный способ защитить себя, втянув своего соседа в кровопролитие", - сказал он.

Витренко подчеркнул, что "Украина не намерена начинать наступление на оккупированную часть своей суверенной территории, не говоря уже о приграничных районах Российской Федерации".

По его словам, Украина не видит альтернативы политическому и дипломатическому урегулированию конфликта и будет продолжать искать какой-либо жизнеспособный вариант обеспечения мира.

Наибольший ущерб во время военных действий в городах терпит инфраструктура, которая оставляет многих людей без доступа к воде, санитарии, электроснабжению и топливу, а также может привести к серьезным экологическим и эпидемиологическим угрозам, отметил Витренко.

"Все это стало печальной реальностью для жителей оккупированной части Донбасса", – добавил он.

Дипломат напомнил, что ровно восемь лет назад 24 января 2015 российские оккупационные войска обстреляли ракетами "Град" и "Ураган" густонаселенные районы украинского города Мариуполь. В результате этого нападения 31 гражданское лицо, включая детей, было убито и более сотни ранено. Тогдашний заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности ООН назвал нападение "сознательно нацеленным на гражданское население", представлявшее "нарушение международного гуманитарного права".

1 декабря президент России Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, что Альянс не будет расширяться на восток, намекая на Украину и Грузию.