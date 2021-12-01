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среда, 01 декабря 2021 17:45

У России нет права вето на вступление Украины в Альянс, нет "сфер влияния" или контроля над соседями – генсек НАТО

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У России нет права вето на вступление Украины в Альянс, нет &quot;сфер влияния&quot; или контроля над соседями – генсек НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Путин не может потребовать от НАТО не принимать Украину или заблокировать присоединение Киева к Альянсу / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает категорически неприемлемой позицию, что крупные геополитические игроки в мире имеют право на "сферы влияния" и право контролировать политику меньших соседей. Следовательно, Россия "не имеет права вето" относительно будущего членства Украины в НАТО.

Фраза о "российской сфере влияния" прозвучала в вопросе от СМИ во время пресс-конференции генсека Альянса после второго дня встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

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"Сам вопрос отсылает к тому, что неприемлемо, что у России есть "сферы влияния", что Россия может контролировать, что должны или не должны делать ее соседи. Не хотим возвращаться в такой мир, где крупные геополитические игроки могут устанавливать ограничения, которые должны делать суверенные независимые государства", - заявил Столтенберг.

Он напомнил, что его страна, Норвегия, тоже маленькая страна и имеет общую границу с Россией, и он очень рад, что в свое время не считалось, что Россия имеет право решать, что делать и чего не делать Норвегии.

"То же с Украиной. Это независимая суверенная страна с международно признанными границами. Идея, что поддержка суверенной страны со стороны НАТО является провокацией - просто неправильная. Это неуважение к суверенитету и стремлениям украинского народа. Это говорит больше о самой России, чем о НАТО", – заявил генсек Альянса.

"НАТО – оборонный альянс, который не угрожаю никому. Альянс уважает решение стран Балтии или Польши, когда они решили присоединиться, и уважает решение Украины, стремящейся к членству. Мы заявили, что Украина станет страной-членом, но, конечно, 30 нынешних участников блока должны решить, готова ли она. Только Украина и 30 союзников НАТО должны решать, когда Украина будет готова. У России нет права вето в этом вопросе, нет прав устанавливать "сферы влияния" или пытаться контролировать соседей", - добавил Столтенберг.

Перед этим Столтенберг выступил с аналогичным заявлением, что Россия не имеет права вмешиваться в евроатлантический путь Украины.

"Украина планирует продолжать реформы на пути к членству в НАТО, а требования России к Альянсу не расширяться на восток не имеют никакого обоснования. Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не вправе выражаться в соответствующих дискуссиях. Любое российское предложение обсудить с НАТО, США или другими странами любые так называемые гарантии, что Альянс не расширится на восток, нелегитимны", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Риге.

По его словам, лучшей гарантией безопасности для России было бы выведение ее войск из Украины, прекращение агрессии и нормализация отношений с Западом.

1 декабря президент России Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, что Альянс не будет расширяться на восток, намекая на Украину и Грузию.

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