Российские войска на границе: Украина просит у НАТО новые санкции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступает на саммите в Риге, 1 декабря / REUTERS

В среду, 1 декабря, Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции в отношении России, чтобы предотвратить возможное вторжение около 100 тыс. российских войск, сосредоточенных возле украинских границ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с просьбой к министрам иностранных дел стран НАТО, которые проводят 30 ноября – 1 декабря саммит в латвийской столице, Риге. Они собрались, чтобы обсудить, как реагировать на наращивание российских войск возле границ Украины и предотвратить потенциальную агрессию против Украины. Об этом сообщает Reuters.

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"Призываем союзников присоединиться к Украине в разработке пакета мер сдерживания. Он должен включать подготовку экономических санкций против России, на случай, если она решит избрать худший сценарий. НАТО также должно активизировать военное и оборонное сотрудничество с Украиной. Уверены, если объединим усилия, если будем действовать согласованно, сможем удержать Путина и демотивировать его от выбора худшего сценария, которым является военная операция", - сказал Кулеба.

НАТО и США во вторник предупредили Россию, что она заплатит высокую цену за любую новую военную агрессию против Украины.

"Любая агрессия России против Украины в будущем будет дорого стоить и будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Стокгольме в четверг. Попытка государственного переворота в Украине может являться частью агрессии России, считает Блинкен. "Много раз видели "методичку" россиян. Частью ее являются попытки искусственно создать так называемую "провокацию", чтобы оправдать действия, которые Россия уже давно планирует, то есть военное наступление", заявил Блинкен на брифинге в Риге.