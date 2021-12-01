Переворот в Украине является частью российской тактики - Блинкен

Блинкен прокомментировал возможность вторжения россиян в Украину. Фото: Reuters

Попытка государственного переворота в Украине может являться частью агрессии России.

"Мы много раз видели "методичку" россиян. Частью этой "методички" есть попытки искусственно создать так называемую "провокацию", чтобы оправдать действия, которые Россия уже давно планирует военное наступление", заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Риге.

"Мы отдаем себе отчет, что Россия преимущественно сочетает свои усилия с военной агрессии с попытками внутренней дестабилизации страны", сообщил он.

Госсекретарь добавил, что 1 декабря планируется провести консультации с союзниками и партнерами НАТО. После них он обещает рассказать больше деталей о том, как США оценивают заявления Украины о попытке государственного переворота.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал наращивание российской военной мощи вблизи Украины "непонятным и неоправданным". Он призвал Россию снизить напряженность.