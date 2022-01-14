США готовы к разговору с РФ и назвали вопросы к обсуждению

США готовы к разговору с Российской Федерацией о разрешении конфликтов, снижении рисков агрессии и повышении доверия.
Но не базовые принципы международной системы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба представительства США при организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"Наш подход очень серьезный. Мы сказали, что открыты к диалогу высокого уровня. И продемонстрировали это путем участия в двусторонних переговорах по стратегической стабильности, в Совете Россия-НАТО, и сейчас мы вовлечены в процесс здесь, в ОБСЕ", – заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.
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При этом американский дипломат указал, что Вашингтон "не намерен вести новые переговоры по ключевым принципам" или отказываться от основных элементов Хельсинского Заключительного акта, Устава ООН и Парижской Хартии.
"Это - основы и базовые принципы международной системы, и они не подлежат новым переговорам. Если в РФ заинтересованы в перечисленных темах, тогда и сами поймут, что мы готовы к диалогу", - подчеркнул Карпентер.
12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО – Россия. Тема встречи - требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности, а также наращиванию войск Кремля вблизи Украины.
По итогам встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил России, что у нее нет "права вето" на членство Украины в Альянсе.
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