Не принц: почему первенец Гарри и Меган остался без королевского титула

Герцогиня Сассекская Меган родила сына 6 мая. Фото: Укрінформ

Новорожденный сын герцога и герцогини Сассекских Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор не получит королевского титула.

Первенец герцога и герцогини Сассекских не будет иметь титула Его Королевского Высочества или принца до ухода королевы, поскольку король Георг V в 1917 году ограничил количество королевских титулов. Мальчик получит титул графа Дамбартонского, сообщает The Sun.

Эту информацию официально подтвердили в Букингемском дворце через несколько часов после того, как было опубликовано первое фото герцога и герцогини Сассекских с их первенцем.

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Новоиспеченные родители уже познакомили Королеву Елизавету II и герцога Эдинбургского Филиппа с их правнуком.

Герцогиня Сассекская Меган родила сына 6 мая. Мальчик появился на свет в 5:26 с весом 3,3 кг.