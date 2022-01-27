"Не хочу быть застреленным психом": Маск торгуется со студентом за удаление бота-шпиона

Американский студент-программист 19-летний Джек Суини создал ботов в Twitter, которые отслеживают перемещения самолетов Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других миллиардеров.

В прошлом году осенью между Суини и Маском начались "торги" за удаление бота @ElonJet, который следит за самолетом основателя Tesla и SpaceX, пишет Protocol.

"Боты используют открытые данные Федерального управления гражданской авиации США и данные передатчиков ADS-B. Они сопоставляют эту информацию и выясняют, где находится конкретный самолет знаменитости и куда он держит курс", - говорится в сообщении.

Автор: twitter.com/ElonJet Американский студент создал бота для отслеживания самолета Илона Маска

Маск считает, что бот несет угрозу его безопасности, и ему не нравится идея "быть застреленным психом".

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Осенью 2021-го он написал Суини в Twitter и попросил заблокировать бот за $5 тыс. Суини начал торговаться, запросив $50 тыс. или машину Tesla Model 3. Он подробно рассказал Маску принципы работы ботов, а тот удивился, настолько "примитивно" управление воздушным движением.

В этом году в январе вместо денег попросил стажировку в одной из компаний Маска. Ответа пока нет.

В прошлом году в декабре Маск стал "Человеком года" по версии издания Time. Компания Маска SpaceX опередила по капитализации Boeing и способна завладеть космическим будущим США.