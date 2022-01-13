Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события

Украинский спутник "Січ-2-30" запустили в космос на ракете Илона Маска. Фото: facebook.com/zelenskiy95

13 января в 17.25 по киевскому времени с базы космических сил США на мысе Канаверал стартовал запуск украинского спутника "Січ-2-30".

Он выйдет на орбиту впервые за 10 лет. Ракету-носителя Falcon 9 разработала компания Space X Илона Маска, передает Gazeta.ua.

"Січ-2-30" должен быть отсоединен от разгонного блока на круговой орбите через 1 ч. 23 мин. 2 с после отрыва ракеты от стартового стола. На это дается окно в 29 мин. Выход на орбиту должен пройти в 18:50. Если все пойдет по плану, уже в 20:15 спутник пролетит над Украиной, а потом пришлет первое изображение.

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Данные со спутника будут обрабатывать в Полесском национальном университете в Житомире. Станции приемки стоили вузу 3 млн грн, передает Суспільне.

Успешный запуск может дать зеленый свет для запуска целой группы спутников, которые помогут украинской экономике расти, а украинским военным наблюдать за противником.

Спутник "Січ-2-30" массой 180 кг изготовили в Днепре для мониторинга состояния окружающей среды, ликвидации последствий стихийных бедствий и наблюдения за перемещением военной техники и кораблей. Расходы на производство спутника составили 120-130 млн грн. Запуск с помощью ракеты SpaceX обойдется еще в $1,99 млн.

Последний отечественный спутник - "Січ-2" - Украина отправила на орбиту в августе 2011-го с помощью ракеты-носителя "Днепр-1". Ее изготовили с привлечением российских компаний. С начала войны на Донбассе сотрудничество с Россией в аэрокосмической сфере прекратилось. Украинская аэрокосмическая промышленность осталась без ряда российских компонентов, важных для производства спутников. Под контролем РФ в Евпатории оказался и Центр управления и испытания космических средств вместе с оборудованием, которое использовалось для управления спутником "Сич-2". Хотя "Січ-2-30" является прямым преемником "Сич-2", между ними есть отличия.