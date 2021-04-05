Назвали страны, которые быстрее всего справятся с коронакризисом

Среди развивающихся стран впереди будет Китай. Фото: pixabay.com

В 2021 году мир будет быстро восстанавливаться после пандемического кризиса. Восстановление мировой экономики будет идти максимально интенсивно, а ее рост составит рекордные за последние 50 лет 6,9%.

Быстрее всего в мире восстановится экономика Китая и США, сообщает Bloomberg. Там наблюдаются быстрые темпы вакцинации, а правительства стран придерживаются жесткой монетарной политики.

"Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком много людей продолжают сталкиваться с потерей рабочих мест и ростом бедности. Слишком много стран отстают", - заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Главным двигателем восстановления станут США, тогда как экономические показатели Франции, Германии, Италии, Великобритании и Японии продолжат сокращаться.

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За 2020 год уровень экономики в Украине упал на 4%. Главной причиной стали карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.