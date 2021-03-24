В чем причина падения экономики Украины - данные НБУ

Украинская экономика оказалась более устойчивой к этому кризису. Фото: pixabay.com

За 2020 год уровень экономики в Украине упал на 4,0%.

Главной причиной стали карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщили в комментарии Национального банка Украины (НБУ) по ВВП в 2020 году.

Кроме этого, на состояние экономики повлияло снижение внутреннего инвестиционного спроса из-за неопределенности ситуации с Covid-19.

По информации НБУ, украинская экономика оказалась более устойчивой к этому кризису, если сравнивать с предыдущими.

"Коронакризис не сопровождался резкой девальвацией и инфляцией, а падение реального ВВП оказалось не таким существенным, как ожидалось в начале кризиса", - пишут в комментарии.

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Также отмечается, что в течение года наблюдалось существенное уменьшение валового накопления основного капитала (24,4% г/г) почти во всех видах деятельности. Сокращение инвестиций произошло из-за ухудшения деловых ожиданий предприятий.

Однако во втором полугодии оживился потребительский спрос через смягчения карантинных мер и благодаря программам социальной поддержки и сосредоточении на внутреннем туризме.

"В начале 2021 восстановление экономики будут сдерживать ухудшение эпидемической ситуации и усиления карантинных ограничений как в Украине, так и в мире. Дополнительный негативный вклад сделают неблагоприятные погодные условия в январе и феврале", - добавили в НБУ.

За период пандемии и карантина населения крупнейших экономик мира дополнительно накопили $2,9 трлн. Китайские потребители на депозитах заработали $430 млрд.