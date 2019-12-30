Назвали самого богатого человека в мире по результатам 2019-го

Засновник Amazon Джефф Безос є найбагатшою людиною світу. Фото: finparty.ru

В этом году с состоянием $116 млрд самым богатым в мире стал американский миллиардер Джефф Безос.

В прошлом году Безос также имел наибольшие активы в мире. В то же время за год при разводе потерял $9 млрд, передает Bloomberg.

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По данным издания, совокупное богатство 500 богатейших людей мира составляет $5,9 трлн. Это почти на 25% или на $1,2 трлн больше, чем в прошлом году.

Больше всего денег за год заработал Бернар Арно - $36,5 млрд. Билл Гейтс и Марк Цукерберг добавили к активам более $20 млрд каждый.

Американская модель и участница реалити-шоу Семейство Кардашьян 22-летняя Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером. Девушка основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и позже продала 51% ее акций за 600 миллионов долларов, сообщает рейтинг Bloomberg.