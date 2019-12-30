Назвали самого богатого человека в мире по результатам 2019-го

 
Ексклюзивы
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны", - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны", - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 1413
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 855
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1296
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 990
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 657
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3852
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 171
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7083
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6192
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
5
7
4
10
7
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
Принц ОАЭ показал фото солнечного затмения
Принц ОАЭ показал фото солнечного затмения
В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
Переквалифицировалась из учительницы на сыровара - украинка рассказала о жизни в Швейцарии
Переквалифицировалась из учительницы на сыровара - украинка рассказала о жизни в Швейцарии
Видео
Все видео
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
Российские силовики учились разгонять митинги на школьниках
Российские силовики учились разгонять митинги на школьниках
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны", - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны", - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 1404
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 657
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 990
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1161
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3492
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 486
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
понедельник, 30 декабря 2019 18:01

Назвали самого богатого человека в мире по результатам 2019-го

  Комментировать
Назвали самого богатого человека в мире по результатам 2019-го
Засновник Amazon Джефф Безос є найбагатшою людиною світу. Фото: finparty.ru

В этом году с состоянием $116 млрд самым богатым в мире стал американский миллиардер Джефф Безос.

В прошлом году Безос также имел наибольшие активы в мире. В то же время за год при разводе потерял $9 млрд, передает Bloomberg.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый богатый человек мира разводился шесть месяцев

По данным издания, совокупное богатство 500 богатейших людей мира составляет $5,9 трлн. Это почти на 25% или на $1,2 трлн больше, чем в прошлом году.

Больше всего денег за год заработал Бернар Арно - $36,5 млрд. Билл Гейтс и Марк Цукерберг добавили к активам более $20 млрд каждый.

Американская модель и участница реалити-шоу Семейство Кардашьян 22-летняя Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером. Девушка основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и позже продала 51% ее акций за 600 миллионов долларов, сообщает рейтинг Bloomberg.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали самого богатого человека в мире по результатам 2019-го». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

США ужесточили санкции против Москвы

Луиза Райнер стала первой обладательницей двух "Оскаров"

Сотни иракцев хотели быть палачами президента

Самое читаемое
Показали модную модель обуви 2020 года
Показали модную модель обуви 2020 года
5
 Просмотров: 19278
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
12
 Просмотров: 15291
Когда энергия на нуле: показали забавные фото уставших котов
Когда энергия на нуле: показали забавные фото уставших котов
24
 Просмотров: 9972
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
5
 Просмотров: 8001
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене 1 Просмотров: 7632
Мир
Швейцарская компания не собирается достраивать "Северный поток-2"
Швейцарская компания не собирается достраивать "Северный поток-2" Просмотров: 369
Назвали дату визита Помпео в Украину
Назвали дату визита Помпео в Украину Просмотров: 162
Украина и Газпром подписали мировую относительно $7,4 млрд
Украина и Газпром подписали мировую относительно $7,4 млрд Просмотров: 1071
Ученого приговорили к 3 годам тюрьмы за создание генномодифицированных близнецов
Ученого приговорили к 3 годам тюрьмы за создание генномодифицированных близнецов Просмотров: 513
Назвали самого молодого миллиардера 2019 года
Назвали самого молодого миллиардера 2019 года Просмотров: 1521
Больше всего комментируют
20
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
4
"Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова
3
Вятрович обратился к СБУ по поводу празднования дня рождения Сталина
2
"Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия" - Арестович
1
Сотни иракцев хотели быть палачами президента
Голосов: 468
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua