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понедельник, 30 декабря 2019 05:55

Назвали самого молодого миллиардера 2019 года

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Назвали самого молодого миллиардера 2019 года
Кайли Дженер стала самой молодой миллиардершей. Фото: Bloomberg

Американская модель и участница реалити-шоу Семейство Кардашьян 22-летняя Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером.

Девушка основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и позже продала 51% ее акций за 600 миллионов долларов, сообщает рейтинг Bloomberg.

За 2019 год богатые люди мира стали богаче на 1,2 триллиона долларов, что на 25% больше, чем у них было на конец 2018 года. В то же время из 500 самых богатых людей мира у 52 сократились доходы.

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В течение 2018 года суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на 511 миллиардов долларов.

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