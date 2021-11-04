Назвали причину падения самолета с украинцами

От разбившегося в России Ан-12 почти ничего не осталось. Фото: my.ua

Причиной авиакатастрофы самолета в Иркутской области России с украинцами на борту мог стать ледяной дождь.

"Первичные данные — в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца — говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг", — сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Сопутствующими факторами могли стать перегруз и неверная центровка груза воздушного судна: "Самолет по сути стал неуправляемым и упал с высоты".

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Грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" разбился в среду, 3 ноября, вблизи села Пивовариха в семи километрах от Иркутска. Падение воздушного судна повлекло за собой пожар. В момент инцидента на борту находились семь человек: двое россиян, трое граждан Белоруссии и двое украинцев, в том числе 50-летний второй пилот Олег Щучка и 60-летний Александр Чуприенко. Все они погибли.