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понедельник, 08 октября 2018 22:50

Назвали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

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Назвали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении Скрипалей
Расследователи нашли документы агента. Фото: Belligcat

Настоящая фамилия второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александра Петрова - Мишкин.

Он военный врач и полковник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ, сообщают журналисты-расследователи Belligcat.

Расследователи пришли к такому выводу, проанализировав большое количество данных из открытых источников информации.

Bellingcat удалось раздобыть копию паспорта Мишкина. Согласно этому документу, будущий российский спецагент родился в поселке Лойга Архангельской области в 1979 году. Этот паспорт получил в 2001 году в Санкт-Петербурге.

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Расследователи утверждают, что Мишкин закончил одну из российских элитных военно-медицинских академий. Его готовили в качестве врача для военно-морских сил.

В Bellingcat считают, что ГРУ завербовало Мишина еще во время учебы. В 2010 году он переехал в Москву и получил там еще один паспорт - уже на фамилию "Петров".

С 2011 по 2018 Мишкин часто покидал Россию, пользуясь своей новой фамилией. Он бывал в Приднестровье и несколько раз - в Украине. По данным Bellingcat, в последний раз спецагент посещал Украину во время событий на Майдане, в декабре 2013 года. Что именно он здесь делал - расследователи не сообщают.

Полковник российской разведки 39-летний Анатолий Чепига из села Николаевка Амурской области причастен к преступлениям Кремля на территории Украины. Он мог получить звание героя России за операции в Крыму, на Донбассе и за вывоз бывшего украинского президента Виктора Януковича в РФ. Такую версию выдвинула международная команда журналистов-расследователей.

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