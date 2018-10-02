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вторник, 02 октября 2018 11:18

Скрипаль передал британцам компромат на соратника Путина

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Скрипаль передал британцам компромат на соратника Путина
Стало известно, какую информацию передал британцам Сергей Скрипаль

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль передал британской разведке информацию о коррупционных схемах, действовавших в России в 1990-х. К ним был причастен Николай Патрушев - союзник Владимира Путина и секретарь Совета безопасности России. Об этом говорится в новой книге о шпионах, которая выходит в свет 2 октября в США.

Книгу "Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона" написал Марк Урбан, дипломатический и военный обозреватель ВВС. Готовя ее, он общался с Сергеем Скрипалем, пишет The New York Times.

Российский шпион рассказал, что он и еще один офицер разведки владели секретными данными о коррупции среди чиновников самого высокого уровня. Когда они передавали информацию западным спецслужбам, их поймали. 2004-го напарника Скрипаля нашли мертвым в военном госпитале. По официальной версии, он совершил самоубийство. Но несколько пальцев на руке офицера были отрезаны. Это свидетельствует о том, что мужчину пытали и убили, считает Скрипаль.

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Скрипаля ждала такая же судьба, считают представители британской разведки. Избежать смерти ему удалось, только потому что на допросах в России он ничего не рассказал об известных ему коррупционных схемах и связи с ними Петрушева.

Экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта в Британии. Их нашли без сознания на скамейке возле торгового центра в Солсбери. Пострадавших госпитализировали в критическом состоянии – они находились в коме.

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