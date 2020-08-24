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понедельник, 24 августа 2020 15:30

Навального отравили - немецкий политик

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Навального отравили - немецкий политик
В Германии считают, что Навального отравили. Фото: Википедия

Немецкие власти считают, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили, заявил спикер Федерального правительства Штеффен Зайберт, передает "Русская служба ВВС".

Политику необходима личная безопасность, подчеркнул.

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас говорил, что ответить утвердительно по поводу отравления оппозиционера можно будет только после получения большей информации.

Российский политик Алексей Навальный находится в Германии в статусе гостя канцлера.

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