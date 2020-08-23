Что известно о лечении Навального в Германии

Больницу, где находится политик, патрулируют. Фото: Reuters

Российский политик Алексей Навальный находится в Германии в статусе гостя канцлера.

"Это не политический сигнал, а бюрократическая уловка, чтобы российский политик получил лучшую полицейскую защиту", - сообщает немецкое издание ZDF со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии.

Навальный находится в клинике "Шарите" в Берлине, сообщает "МБХ медиа".

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику.

Автобусы полиции находятся у здания. Около 10 правоохранителей перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

Несколько европейских стран уже предложили убежище Навальному.

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Семья пока всех их отклонила, сообщил глава НКО "Кино ради мира" Яка Бизель, организовавшей перевозку политика.

Состояние Навального после перелета остается стабильным. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter обратила внимание, что заявления российских медиков о нетранспортабельность Навального были безосновательными.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали уже без сознания. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ. Предполагается, что Навального отравили, но российские медики опровергают такую ​​возможность.