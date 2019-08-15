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четверг, 15 августа 2019 17:09

Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком"

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Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского

Полиция Великобритании - Скотленд-Ярд — обнаружила четвертого пострадавшего от отравления "Новичком" в Солсбери. Это полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

"Детективы контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением "Новичка" в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского", - говорится в сообщении лондонской полиции, пишет theБабель.

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В полиции говорят, что в отличие от первых трех жертв отравления "Новичком" - Скрипача с дочерью и сержанта Ника Бейли, которые были в тяжелом или критическом состоянии, второй полицейский пострадал меньше.

"Сотрудник полиции Уилтшира, который не хочет, чтобы его имя разглашали, имел признаки влияния "Новичка" в небольшом количестве. Офицер получил соответствующую медицинскую помощь и вскоре вернулся к своим обязанностям", - говорится в сообщении полиции Лондона.

Полиция Великобритании расследует, виноват ли Владимир Путин в нападении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в марте 2018-го. Подозревают, что он мог отдать приказ об убийстве с применением вещества "Новичок".

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