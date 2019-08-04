Великобритания отреагировала на новые санкции против России

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб приветствовал новые санкции США против РФ по делу об убийстве Скрипачей.

"Сегодня мы приветствуем непоколебимую поддержку США с введением санкций в отношении химического и биологического оружия в ответ на использование Россией смертельно опасной нервнопаралитического вещества в Солсбери. Продолжение глобальной реакции показывает, что мы не будем наблюдать за тем, чтобы эта ужасная оружие используется без последствий", написал Рааб в своем Twitter.

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3 августа Государственный департамент США объявил о введении второго пакета санкции в отношении России из-за отравления в Британии экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Новые санкции вступят в силу через 15 дней после уведомления о них Конгресса, ориентировочно 19 августа.

Сергей Скрипаль, бывший офицер российской военной разведки, который одновременно работал на британские разведывательные службы. Он и его дочь Юлия, в марте 2018 года были найдены без сознания после отравления нервным агентом. Оба пережили атаку.

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По мнению Евросоюза ответственными за хранение, транспортировку и применение ядовитого вещества в Солсбери, четыре сотрудника российской военной разведки: Анатолий Чепига, Александр Мышкин, Игорь Костюков и Владимир Алексеев.