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суббота, 29 июня 2019 06:28

В отравлении Скрипалей есть третий подозреваемый

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В отравлении Скрипалей есть третий подозреваемый
Новые подробности в отравлении Скрипалей. Фото: Радио Свобода

Сотрудник ГРУ Денис Сергеев (агентурное имя Сергей Федотов), третий причастный к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, руководил операцией из Лондона и постоянно отчитывался перед куратором из Москвы.

Благодаря биллингу телефона Сергеева выяснилось, что за два дня до отравления Скрипаля, 1 марта 2018 года, после короткого разговора по телефону с неким "Тимуром Агафоновым" ГРУшник забронировал билет на ближайший рейс в Лондон. На следующее утро, уже перед вылетом, Сергеев созванивался с каким-то человеком и разговаривал с ним 3 минуты. В ближайшие дни он держал постоянную связь с этим абонентом, говорится в расследовании The Insider и Bellingcat.

В базе данных абонентов этот номер значится как "незарегистрированный". Это необычно, ведь все российские СИМ-карты регистрируются только на людей с конкретными паспортными данными. Также в телефонной базе удалены все метаданные о звонках этого абонента (логи IMEI / IMSI, номера сотовых вышек и т.д.). В одном из приложений по обмену контактными данными этот номер значится под именем "Амир - Москва".

2 марта Сергеев прибыл в Лондон и сразу позвонил "Амиру". Находясь в Великобритании, он разговаривал только с этим абонентом.

С этого момента Сергеев вел активную переписку, в основном используя защищенные мессенджеры. Судя по размеру файлов, которые он пересылал и получал, это были в основном фотографии. В этот день он еще дважды звонил "Амиру" - через час после заселения и вечером, в районе 20:49, причем звонок длился почти 9 минут. Этот звонок состоялся примерно через час после того, как двое сотрудников ГРУ под именами Руслан Боширов и Александр Петров (настоящие имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин) заселились в лондонский отель.

На следующий день, после очередного разговора с "Амиром", Сергеев, Чепига и Мышкин, вероятно, встретились в районе Oxford circus. Точной информации об этом нет, но данные о передвижении Сергеева свидетельствуют о том, что он был там около 11:30. Мишкин и Чепига в своем известном интервью редактору ИА "Россия сегодня" Маргарите Симоньян признали, что в этот день тоже были в районе Oxford Circus (якобы чтобы купить там кроссовки).

В тот день Сергеев еще трижды разговаривал с "Амиром". Последние 2 раза - сразу после того, как Боширов и Петров вернулись с первой поездки в Солсбери.

В день отравления, 4 марта, Сергеев в течение минуты разговаривал с "Амиром", после чего в 10:20 получил или отправил файл размером около 8 мб (скорее всего, это фотография). Ровно в это время Мишкин и Чепига выехали в Солсбери, вооруженные ядом в бутылочке от духов "Нина Риччи". Через несколько часов, снова после разговора с "Амиром", Сергеев вылетел в Москву.

Данные о передвижении Сергеева в Москве показывают, что он ежедневно приезжал в офис по адресу Хорошевское шоссе, 76 (штаб-квартира ГРУ). Примечательно, что даже после того, как он засветился как фигурант отравления в Солсбери, он продолжил ходить на работу.

Сергеев служит в ранге генерал-майора, что подтверждает выводы The Insider и Bellingcat о том, что он руководил действиями Чепиги и Мишкина.

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66-летнего Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Они были доставлены в отдел интенсивной терапии окружной больницы Солсбери.

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