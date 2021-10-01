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пятница, 01 октября 2021 16:43

Население Китая может сократиться вдвое к 2055 году - ученые

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Население Китая может сократиться вдвое к 2055 году - ученые
Исследователи предупредили, что к 2055 году в Китае может быть на 700 млн меньше населения / Reuters

Население Китая может сократиться вдвое в течение 45 лет, предупреждают исследователи. Новые данные переписи показали, что уровень рождаемости в стране упал до 1,3 - ниже, чем ожидалось раньше.

Это означает, что каждая женщина рожает намного ниже среднего показателя в два ребенка, необходимого для поддержания стабильной популяции. Об этом пишет Daily Mail.

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Если тенденция сохранится, предупреждают эксперты, то нынешнее 1,4 млрд населения страны сократятся вдвое к 2055 году.

На протяжении десятилетий Китай пытался сдержать рост быстро растущего населения, строго ограничивая количество детей, которые могут иметь пары. Теперь спешит отменить эту политику, поскольку маятник качнулся в обратном направлении.

Пекин принял политику одного ребенка в 1979 году - после того, как население страны почти удвоилось за 30 лет, что создало огромную нагрузку на ресурсы. Жестокие методы принуждения привели к быстрому падению рождаемости. Политику одного ребенка ослабили в 2013 году, чтобы позволить семьям с одним ребенком иметь еще одного.

В 2015 году эту политику еще больше смягчили, и все могли иметь двоих детей. А в августе этого года разрешили иметь троих детей. На этой неделе Пекин заявил, что планирует ограничить аборты по "немедицинским причинам". Это является еще одним признаком растущей тревоги по поводу сокращения рабочей силы Китая.

Исследования ученых из Университета Сиань Цзяотун обнажило масштаб проблемы, предупредив, что темпы спада численности населения, возможно, серьезно недооценили.

В 2019 году ООН заявила, что к 2065 году в Китае будет на 100 млн человек меньше, чем сейчас. Но профессор Цзян Цюаньбао считает, что к концу 2055-го в стране будет на 700 млн меньше. Также исследование предупреждает, что если рождаемость еще больше упадет, темпы снижения ускориться. В исследовании говорится, что при коэффициенте рождаемости в 1 к 2029 году население Китая сократится вдвое.

По словам Цюаньбао, сокращение вызвано рядом факторов. Во-первых, в стране все больше людей старше 60 лет - 18% населения. Людей до 17 лет только 17%. Это означает, что уровень смертности, вероятно, будет превышать уровень рождаемости в ближайшие годы, если молодые люди не начнут создавать большие семьи. Этого не происходит, потому что экономический бум в КНР привел к увеличению затрат на создание семей, что делает много детей недоступным даже для тех, кто хочет их иметь.

Быстрое развитие страны помогло большому количеству людей выбраться из нищеты, одновременно предоставив более качественное образование и возможности карьеры - факторы, которые способствуют снижению рождаемости. Вместо того чтобы рано жениться и заводить детей, молодые люди в развитых странах с большей вероятностью воздержатся от рождения детей, чтобы получить образование и сделать карьеру.

Политика одного ребенка также исказила гендерный баланс. Мальчики считаются более желанными. Поэтому семьи, в которых был только один ребенок, часто выбирали мальчика. Причем беременность часто прерывали, если родители узнавали, что будет девочка. В Китае на каждые 100 женщин приходится 105 мужчин. Это способствует снижению рождаемости, поскольку у мужчин не хватает партнерш.

Уменьшение численности населения может вызвать экономические проблемы, поскольку большое количество людей уходят на пенсию и их некому заменить. Это также увеличивает налоговую нагрузку на молодое поколение, поскольку у них обычно требуют оплачивать услуги по уходу за старшим поколениями. Если население растет, то налоговых поступлений достаточно для оплаты помощи. Но если сокращается, то каждый молодой человек вынужден вносить больше, чтобы поддерживать тот же стандарт ухода.

На протяжении ХХ века быстрый рост населения, вызванный появлением современной медицины, обилием дешевой еды и массовым производством, которое быстро снижало стоимость жизни, считался серьезной проблемой. Но в ХХІ веке ученые предупреждают, что численность населения начинает быстро сокращаться. Это может иметь потенциально оглушительные последствия.

В июле 2020 года Институт показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета предупредил, что глобальный коэффициент фертильности снизился вдвое с 4,7 ребенка на женщину в 1950 году до 2,4 ребенка в 2017-м. Исходя из текущих тенденций он может упасть ниже 2 к 2050 году. А это означает, что население мира начнет сокращаться.

В некоторых странах, в том числе в Японии, Испании, Португалии, Таиланде и Южной Корее население может сократиться вдвое к началу ХХІІ века.

В Китае усиливается энергетический кризис, из-за которой уже начались перебои в работе заводов. Теперь электричества не хватает и в городах.

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